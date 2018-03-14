Улан-удэнки сразились в футбол на снегу

В турнире приняли участие девушки - жительницы Октябрьского района города
Соревнования прошли на избирательном округе № 18 на призы одного из депутатов Улан-Удэнского горсовета.
В турнире приняли участие 3 команды. В упорной борьбе победителями стали девчонки из команды «Химчистка». Команда 18 избирательного округа заняла второе место, им вручили вратарские перчатки. Все участницы получили сладкие призы, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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