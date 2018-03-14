После норвежского этапа Кубка мира бурятская лыжница занимает место в пятом десятке общего зачёта
Алиса Жамбалова выступила на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился 11 марта в Норвегии. Бурятская лыжница стала участницей женского марафона - гонки на 30 км свободным стилем, заняв 30 место.
Победительницей домашнего этапа Кубка мира стала прославленная Марит Бьорген, восьмикратная олимпийская чемпионка. Второе место с отставанием 3,6 секунды у американки Джессики Диггинс. Третьей стала ещё одна норвежка Рагнхильд Хага.
Лучшей из россиянок стала Анна Нечаевская, занявшая 21 место, Мария Истомина стала 22-й. Отставание Алисы Жамбаловой, занявшей 30-е место, от победительницы составило 4 минуты и 17 секунд.
В ещё одной гонке норвежского этапа Кубка мира - спринте классическим стилем - Алиса Жамбалова участия не принимала. Победу в гонке одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла, лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала четвёртой.
Как сообщал «Байкал-Daily», на предыдущем этапе Кубка мира в Финляндии Алиса Жамбалова показала неплохой результат, заняв 15-е место в гонке на 10 км классическим стилем.
Напомним, Алиса Жамбалова приняла участие в четырёх гонках на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Лыжница из Бурятии не смогла попасть в эстафету, где россиянки завоевали бронзовую медаль. Однако в целом выступление бурятской спортсменки, которая прежде завоевывала медали лишь на юниорском и российском уровне, в Бурятии оценили позитивно. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала работу всех участников Олимпиады «достойным уважения».
Сейчас Алиса Жамбалова занимает 48-е место в общем зачёте Кубка мира. За большой Хрустальный кубок борются норвежки Хейди Венг, Ингвильд Эстберг, американка Джессика Диггинс и финка Криста Пярмякоски.
Алиса Жамбалова вошла в 30-ку лучших лыжниц мира
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