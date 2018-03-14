Алиса Жамбалова вошла в 30-ку лучших лыжниц мира

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В Иркутске пройдёт творческий вечер Баира Дугарова Общество, На вечере бурятский поэт презентует свои новые книги

Жителей Бурятии призывают найти себя в списках избирателей Общество, Всю информацию о выборах президента РФ можно найти на сайте ЦИК

Забайкальцы смогут задать вопросы по проблемам наркомании Общество, Наркополицейские станут участниками прямого эфира на радио. Данное мероприятие проводится в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Бурятии прошёл фестиваль молодых избирателей Общество, Мероприятие было организовано в Прибайкальском районе республики