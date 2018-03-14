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14 Марта

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Гастроли Бурятского театра драмы пройдут в Забайкалье

Общество, 
Гастроли учреждения в соседнем регионе стали доброй традицией 

Бурятский театр драмы будет показывать в Забайкальском крае свои спектакли с 4 по 9 апреля.

- Мы всегда везём в Агу свежие постановки, но привезти всё - невозможно технически. Но не показать «Алдар. 9 секунд» на родине Героя России Алдара Цыденжапова мы не можем. Мы знаем, что этот спектакль ждут. Специально для поездки мы готовим облегчённый вариант декораций, – говорит художественный руководитель театра Эржена Жамбалова.

Огромную благодарность руководство и коллектив театра выражает руководителю администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиеву, который помог связаться с командованием Тихоокеанского флота ВМФ России и командованием эсминца «Быстрый» для организации экспедиции актёров театра. 



Зрителям посёлков - Агинское, Могойтуй, села Дульдурги и столицы Забайкальского края – Читы, помимо спектакля «Алдар.9 секунд», будут представлены «Собачьи истории» – яркий, веселый и искрометный спектакль для детей. Покажут жителям региона и большой концерт артистов театра, сообщает пресс-служба театра.

Спектакли будут проходить по следующему расписанию: 

Агинское:

4 апреля в 13:00; 18:30 - «Алдар. 9 секунд»
5 апреля в 13:00; 18:30 - «Алдар. 9 секунд»
6 апреля в 11:00 - «Собачьи истории», концерт «Амар сайн»
7 апреля в 11:00 - «Собачьи истории», «Амар сайн»
8 апреля в 15:00; 18:30 - «Амар сайн» 

Дульдурга: 

6 апреля в 18:30 - «Алдар. 9 секунд»

Могойтуй: 

7 апреля в 18:30 - «Алдар. 9 секунд»

город Чита:

9 апреля в 11:00 - «Собачьи истории»
9 апреля в 18:30 - «Алдар. 9 секунд»
 
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