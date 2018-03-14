Гастроли Бурятского театра драмы пройдут в Забайкалье



Бурятский театр драмы будет показывать в Забайкальском крае свои спектакли с 4 по 9 апреля.



- Мы всегда везём в Агу свежие постановки, но привезти всё - невозможно технически. Но не показать «Алдар. 9 секунд» на родине Героя России Алдара Цыденжапова мы не можем. Мы знаем, что этот спектакль ждут. Специально для поездки мы готовим облегчённый вариант декораций, – говорит художественный руководитель театра Эржена Жамбалова.



Огромную благодарность руководство и коллектив театра выражает руководителю администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиеву, который помог связаться с командованием Тихоокеанского флота ВМФ России и командованием эсминца «Быстрый» для организации экспедиции актёров театра.



