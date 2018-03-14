В Слюдянке открыли детский тубсанаторий



В городе Слюдянка вчера прошло открытие первого и единственного в Иркутской области детского туберкулезного санатория. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.



Новый медицинский объект является структурным подразделением областной детской туберкулёзной больницы. Санаторий создан на базе Слюдянского областного специализированного дома ребёнка. При перепрофилировании учреждения удалось сохранить практически все рабочие места. Учреждение полностью укомплектовано медицинским персоналом. В штате санатория работают врачи: педиатр, фтизиатр, невролог, врач УЗИ-диагностики, врач функциональной диагностики, 19 медицинских сестер, 30 младших медицинских сестер и санитарок, осуществляющих уход за детьми. В штате сохранено 12 должностей воспитателей, в том числе старший воспитатель и психолог.



Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что для открытия санатория из бюджета региона было выделено 14 млн рублей на проведение капитального и текущего ремонтов. Был произведен монтаж вентиляционной системы, заменены система водоснабжения и водоотведения, отопительная система, выполнен текущий ремонт всех внутренних помещений здания. Дополнительно из областного бюджета было выделено 2,5 млн рублей на приобретение медицинской мебели и оборудования, еще 1,5 млн рублей потрачено на закупку мягкого и твердого инвентаря для укомплектования учреждения в соответствии с действующим порядком оказания помощи больным туберкулезом.



Главный врач областной детской туберкулёзной больницы Светлана Пугачева рассказала, что первых пациентов учреждение примет уже 14-15 марта. В санатории будут получать помощь дети от 0 до 15 лет со всех территорий области. Планируется, что за год в учреждении профилактическое лечение будут проходить почти 200 детей, больных туберкулезом и из групп риска по этому заболеванию. Открытие санатория позволит снизить в регионе заболеваемость туберкулезом у детей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

