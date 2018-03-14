17 марта в галерее Виктора Бронштейна состоится творческий вечер известного бурятского поэта Баира Дугарова
В программе – популярные стихи, презентация трех новых книг и автограф-сессия. Начало в 17 часов, сообщили в галерее Виктора Бронштейна.
Баир Дугаров – один из признанных авторов Сибири, Народный поэт республики Бурятия. Его сборники выходили в Улан-Удэ, Иркутске и Москве. На его стихи написано более 20 песен, самая популярная из них – «Звезда кочевника». Произведения автора стали основой для либретто к разным музыкально-хореографическим спектаклям.
В стихах Баира Дугарова отражена сильная связь поколений. Поэт родился в глубине Саянских гор, неподалеку от величайшей вершины Восточной Сибири Мунко-Сардык. Именно поэтому его творчество наполнено природными образами.
Поэзия Баира Дугарова невозможна без обращения к национальным корням. Его творчество оригинально благодаря умению использовать культурное, художественное и духовное богатство своего народа. Строки автора питает удивительная живость и красочность мифа.
Второе увлечение Дугарова – история и этнография. Он является доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. Знание философии и культуры Востока придает новую окраску идеям, темам и образам его лирики.
По словам исследователя С. Рославлева, «он легко и просто воплощает бурятские национальные мотивы в традиции русского лирического стиха». Русские, восточные и европейские поэтические течения сливаются в творчестве автора. За трепетное и чуткое изображение природы литературоведы называют Дугарова вторым Есениным.
В субботу поэт представит читателям три новых сборника стихов: «Сага сансары», «Тэнгрианские песни» и «Монголжон».
Возрастное ограничение 6+. Вход на мероприятие свободный. Встреча пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.
Творческий вечер бурятского поэта Баира Дугарова пройдёт в Иркутске
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