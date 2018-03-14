Двум Евдокиям из Усть-Илимска исполнилось по 100 лет

Евдокия Севостьяновна Коробейникова и Евдокия Федоровна Семёнова, жительницы города Усть-Илимска, родились в один день и в один год – 14 марта 1918 года



Сегодня женщины отмечают свои столетние юбилеи, сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска.



Евдокия Коробейникова – уроженка села Черновое Восточного Казахстана. После замужества она переехала в посёлок Голубовка, расположенный также в восточной части Казахстана, именно там Евдокию и её семью застала Великая Отечественная война.



Евдокия Севостьяновна, как и остальные жители её села, не призванные на фронт, не жалея своих сил, трудилась в совхозе, вручную катала валенки для солдат. В послевоенные годы семья поменяла место жительства на город Усть-Каменогорск (Восточный Казахстан). Здесь Евдокия Севостьяновна более 16 лет проработала санитаркой в местной больнице. В 1981 году Коробейникова переехала к сыну в Усть-Илимск, где живёт и сейчас.



Евдокия Севостьяновна воспитала двоих детей, имеет трех внуков, 5 правнуков и одну праправнучку.



Евдокия Семёнова родилась в селе Бобровка Брянской области. Многодетная крестьянская семья жила небогато, поэтому уже с пяти лет Евдокия помогала старшим по хозяйству, а в 15 лет начала трудовую деятельность на заводе «Красный Профинтерн» (Брянск). Трудовой день длился десять часов: девушка работала на двух станках, переносила двадцатикилограммовые снаряды – предприятие специализировалось в том числе и на производстве боеприпасов.



Когда началась Великая Отечественная война, Евдокия вернулась в родную деревню, которая позднее попала под фашистскую оккупацию. Фашисты жестоко относились к местному населению, занимались самоуправством, чинили произвол. Через два года, в 1943 году, село было освобождено советскими войсками.



В послевоенные годы семья Евдокии Федоровны некоторое время прожила в Бобровке, потом переехала в Амурскую область. В 1955 году местом их жительства стало село Харик Иркутской области. В течение 20 лет женщина проработала на ферме – занималась выращиванием телят, доила новотельных коров. Рабочий день начинался рано утром, труд был нелегкий, так как всё необходимо было делать вручную.



В 50 лет Евдокия Федоровна вышла на пенсию, но занималась домашними делами, держала скот. В 1994 году она стала жительницей Усть-Илимска. Семёнова Евдокия Фёдоровна вырастила пятерых детей, у нее 9 внуков, 12 правнуков и 3 праправнука. За долголетний добросовестный труд удостоена звания «Ветеран Труда».

