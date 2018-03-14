Госархив Бурятии впервые покажет полную коллекцию изданий



14 марта в 15:00 Государственный архив Бурятии в Национальной библиотеке республики в рамках проекта «Архив+библиотека» впервые представит полную коллекцию изданий более чем за 90-летний период.



Посетители смогут ознакомиться с путеводителями по фондам, справочниками, сборниками документов, календарями знаменательных и памятных дат и т.д.



– Поскольку часть изданий госархива уже стали библиографическими раритетами, это редкая возможность увидеть все издания в одном месте, – говорят организаторы акции.



В 15:30 Государственный архив Бурятии представит вниманию посетителей выставку «Архивный фотокалейдоскоп». Гости смогут увидеть 95-летнюю историю госархива в уникальных фотографиях его создателей и архивистов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

