Госархив Бурятии впервые покажет полную коллекцию изданий

Жители региона ознакомятся со справочниками, сборниками разных документов
14 марта в 15:00 Государственный архив Бурятии в Национальной библиотеке республики в рамках проекта «Архив+библиотека» впервые представит полную коллекцию изданий более чем за 90-летний период.
Посетители смогут ознакомиться с путеводителями по фондам, справочниками, сборниками документов, календарями знаменательных и памятных дат и т.д.
– Поскольку часть изданий госархива уже стали библиографическими раритетами, это редкая возможность увидеть все издания в одном месте, – говорят организаторы акции.
В 15:30 Государственный архив Бурятии представит вниманию посетителей выставку «Архивный фотокалейдоскоп». Гости смогут увидеть 95-летнюю историю госархива в уникальных фотографиях его создателей и архивистов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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