Госпиталь минобороны в Бурятии наказали за работу без лицензии

Медучреждение не имело права работать по профилю «дерматовенерология»



Кяхтинский районный суд рассмотрел административное дело за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения.



Установлено, что территориальный отдел Росздравнадзора по Бурятии выявил факт безлицензионной медицинской деятельности в ФГКУ «437 военный госпиталь» минобороны России. Медучреждение оказывало медицинскоую помощь в стационарных условиях по профилю «дерматовенерология», но в выписке о лицензиате право на ведение подобной деятельности не указано.



Суд пришел к выводу, что «437 военный госпиталь» Министерства обороны оказывал услуги по профилю «дерматовенерология» в отсутствие лицензии.



Учитывая, что административное правонарушение совершено впервые, при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба суда.

