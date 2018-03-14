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Умер Стивен Хокинг

Умер Стивен Хокинг
Общество, 
Он скончался на 76-ом году жизни

Ушёл из жизни британский физик-теоретик Стивен Хокинг. 

Сегодня об этом сообщил BBC со ссылкой на представителя семьи. 



Учёному было 76 лет.

Стивен Уильям Хокинг (род. 8 января 1942 - 14 марта, 2018, Оксфорд, Великобритания) — английский физик-теоретик и популяризатор науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение Хокинга по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского королевского общества, в 1979 стал Лукасовским профессором Кембриджского университета. Эту должность он занимал до 2009 года.

В 1973 году посещал СССР, во время пребывания в Москве обсуждал проблемы чёрных дыр с советскими учёными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. В 1981 году Хокинг участвовал в международном семинаре по квантовой теории гравитации, проходившем в Москве.

Уже вначале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал только в конце 1960-х годов.

В 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление лёгких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке Хокинга. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закреплён датчик. С его помощью физик управляет компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими. Хокинг совершает полёт в невесомости на Boeing 727.

Несмотря на тяжёлую болезнь, он ведёт активную жизнь. В 2007 году он совершил полёт в невесомости на специальном самолёте, а на 2009 год был запланирован полёт в космос, который не состоялся. Сам про себя Хокинг говорит, что, будучи профессором математики, он никогда не получал никакого математического образования со времён средней школы. В первый год своего преподавания в Оксфорде Хокинг читал учебник, опережая собственных студентов на две недели.
 
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