В Улан-Удэ 4 улицы остались без воды

Отключение произошло в Железнодорожном районе



Накануне в 15:30 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Комарова д.9, была прекращена подача холодного водоснабжения на 6 многоквартирных домов по ул. Комарова д.9,11,13,15, ул. Нестерова д.2,4 и дома частного сектора по ул. Нестерова, ул. Чайковского, ул. Бетховена.



В 20:00 авария устранена, зачеканен стык на чугунной трубе, установлен жёсткий хомут. Холодное водоснабжение потребителям восстановлено. Подвоз воды был организован. Время устранения составила 4,5 часа, сообщается в оперативной сводке города.

