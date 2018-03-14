Аварию устраняли четыре часа
Накануне в 18:30 произошло аварийное отключение подстанции «Гурульба». Под отключение электроэнергии попали потребители микрорайона Тулунжа.
В 22:30 авария устранена, заменён дефектный изолятор. Все потребители были запитаны по нормальной схеме. Время устранения составило 4 часа, сообщается в оперативной сводке города.
Пригород Улан-Удэ остался без света из-за аварии
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