В Северобайкальске к административной ответственности привлекли руководство ресурсоснабжающей компании
В январе 2018 жители Северобайкальска мёрзли в своих квартирах, температура не соответствовала нормативам. Жители обратились с жалобой в ОНФ. После проверки МЧС информация жителей подтвердилась, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
Активисты направили обращение в адрес городской администрации Северобайкальска с просьбой принять меры по устранению нарушений. Администрация направила документы в республиканскую службу строительного и жилищного надзора в Бурятии для привлечения к ответственности за выявленные нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.
- Действенным ответом на обращение граждан двух домов стала фиксация выявленных нарушений в ходе рейда общественников с последующим инициированием проверок администрацией Северобайкальска и республиканской службой строительного и жилищного надзора, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Виктория Колмакова. - Результатом стало наложение в марте 2018 года административной ответственности на ресурсоснабжающую компанию в виде максимального штрафа и обязанности сделать перерасчёт за оплату теплоэнергии вплоть до полного обнуления. Нарушения в ЖКХ Северобайкальского района стало системной ежегодной проблемой, требующей принятия управленческих решений.
Замерзавшим зимой жителям Северобайкальска сделают перерасчёт за тепло
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