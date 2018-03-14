Акция «Стань донором костного мозга» пройдёт в Улан-Удэ

Всё, что требуется от волонтёров - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование
Цель акции пополнение всероссийского Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Пополнение важно, поскольку в регистре данных о жителях коренного населения нашей республики практически нет.
В Улан-Удэ уже прошли шесть акций, по итогам которых в список занесено 140 наших земляков. Всё, что требуется от здорового человека – потенциального донора - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование. Информация о генетических данных будет храниться в базе до момента, пока не понадобиться спасти чью-то жизнь.
Добровольцев будут принимать 15, 16 и 17 апреля по улице Ключевская 13 Б.
Жители региона ознакомятся со справочниками, сборниками разных документов
Медучреждение не имело права работать по профилю «дерматовенерология»
Одним из главных героев фильма, за судьбу которого пришлось переживать учёным и зрителям, стал ирбис Димка
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Он скончался на 76-ом году жизни
Аварию устраняли четыре часа
В Улан-Удэ пройдёт акция «Улыбнись своему здоровью!»
Всё, что требуется от волонтёров - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование
Игры будут проходить на приставке Sony PlayStation 4
В Северобайкальске к административной ответственности привлекли руководство ресурсоснабжающей компании
Соревнования проводились среди глухих спортсменов
10 и 11 марта в Бурятии открыли два структурных подразделения центральных районных больниц в селе Монды Тункинского района и в селе Саяны Окинского района
Режиссёром постановки является Олег Юмов
Одним из самых титулованных участников Гран-при на призы главы Бурятии был призёр Олимпийских Игры в Рио-2016 Аниуар Гедуев