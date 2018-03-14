Акция «Стань донором костного мозга» пройдёт в Улан-Удэ



Цель акции пополнение всероссийского Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Пополнение важно, поскольку в регистре данных о жителях коренного населения нашей республики практически нет.



В Улан-Удэ уже прошли шесть акций, по итогам которых в список занесено 140 наших земляков. Всё, что требуется от здорового человека – потенциального донора - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование. Информация о генетических данных будет храниться в базе до момента, пока не понадобиться спасти чью-то жизнь.



Добровольцев будут принимать 15, 16 и 17 апреля по улице Ключевская 13 Б.

