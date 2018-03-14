В Улан-Удэ стартует новый сезон лиги КВН



В новом сезоне сразятся команды из Читы, Иркутска и Улан-Удэ.



- На первом бурятском КВН 2018 года будут все те, кто снимает самые популярные и не популярные ролики для интернета, телевидения. Актёры, режиссёры, продюсеры, модели, депутаты, чиновники, рэперы, блогеры, журналисты, спортсмены и модели усядутся в новенькие кресла КДЦ «Рассвет». Самые топовые менеджеры нашего региона тоже притопают на наш КВН. Потому что именно про этих людей будет много шуток, - анонсирует мероприятие лидер КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.



Первая игра сезона состоится сегодня в 19.00 в КДЦ «Рассвет», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.



14 марта пройдёт игра «весёлых и находчивых»