В Улан-Удэ стартует новый сезон лиги КВН

14 марта пройдёт игра «весёлых и находчивых»
В новом сезоне сразятся команды из Читы, Иркутска и Улан-Удэ.
- На первом бурятском КВН 2018 года будут все те, кто снимает самые популярные и не популярные ролики для интернета, телевидения. Актёры, режиссёры, продюсеры, модели, депутаты, чиновники, рэперы, блогеры, журналисты, спортсмены и модели усядутся в новенькие кресла КДЦ «Рассвет». Самые топовые менеджеры нашего региона тоже притопают на наш КВН. Потому что именно про этих людей будет много шуток, - анонсирует мероприятие лидер КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.
Первая игра сезона состоится сегодня в 19.00 в КДЦ «Рассвет», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.
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