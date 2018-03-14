Бурятские борцы привезли с первенства России 4 золота



Первенство страны по вольной и греко-римской борьбе (спорт глухих) среди юношей 16-17 лет состоялось во Владимире и стало отборочным этапом на первенство мира. Последний будет проводиться с 11 по 19 июня в России.



В первенстве России приняли участие около 80 спортсменов из 12 регионов. Бурятию на соревнованиях представили 7 спортсменов.



Впервые в истории республики сразу 4 борца завоевали золотые медали, чем получили право защищать честь страны и республики на первенстве мира.



В весовой категории 51 кг провёл 4 поединка и занял 1-е место кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Иван Максимов. Юноша в финале боролся с борцом из Тывы и в результате одержал победу. Иван родом из Баргузинского района Бурятии.



В весовой категории до 55 кг также провёл 4 встречи и уверенно занял 1-е место Руслан Торпинкеев. Руслан - представитель Окинского района.



В весовой категории 60 кг первое место занял Сергей Евтюгин из Селенгинского района. Все 4 встречи Сергей провёл досрочно.



В весовой категории 92 кг Николай Берельтуев из Курумканского района занял первое место, выиграв встречи со спортсменами из Якутии и Орловской области.



Все спортсмены учатся в специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате I-II вида Улан-Удэ. Они являются воспитанниками Республиканской спортивно-адаптивной школы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

