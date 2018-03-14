В Бурятии с родителями воспитанников соццентра провели тренинг

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

В роли родителей выступили дети



«Как мы чувствуем друг друга» - тренинг с таким названием провели в Северобайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Мероприятие провели для обучения самовыражению чувств и эмоций, умению находить выход негативных эмоций, не причиняя вреда своим родным и близким.



Участники решали спроектированные семейные ситуации, где в роли родителей выступили сами дети. Многие родители по-иному увидели и прочувствовали отношения в семье. После обдумывания конкретной сложившейся ситуации, все участники нарисовали свои ощущения и обсудили рисунки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения.

