В роли родителей выступили дети
«Как мы чувствуем друг друга» - тренинг с таким названием провели в Северобайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Мероприятие провели для обучения самовыражению чувств и эмоций, умению находить выход негативных эмоций, не причиняя вреда своим родным и близким.
Участники решали спроектированные семейные ситуации, где в роли родителей выступили сами дети. Многие родители по-иному увидели и прочувствовали отношения в семье. После обдумывания конкретной сложившейся ситуации, все участники нарисовали свои ощущения и обсудили рисунки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения.
В Бурятии с родителями воспитанников соццентра провели тренинг
Общество, Фото:
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