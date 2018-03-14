При этом, по оценкам Росводресурсов, последние данные из Бурятии дают надежду на более оптимистичный прогноз
Байкал после таяния снегов, по предварительным прогнозам, может недополучить 30% воды. Об этом сообщил врио руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, передаёт ТАСС.
- В Сибири приток воды в Красноярское, Колымское, Зейское водохранилища ожидается от 45% больше нормы. На 30% меньше воды притечёт в озеро Байкал, - сказал Никаноров.
При этом, по его словам, последние данные из Бурятии дают надежду, что этот предварительный прогноз может быть скорректирован на более оптимистичный.
- Я сегодня от коллег из Бурятии получил информацию, что в районе Селенги в последние дни образовались большие снегозапасы. Это хорошо. Я надеюсь, что это каким-то образом исправит ситуацию, - сказал Никаноров.
Снегозапасы в бассейне озера оцениваются в 130% от нормы, что на 15% больше, чем в прошлом году в этот же период. Уровень самого озера на 10 марта был 455,79 м по тихоокеанской отметке, то есть примерно на 20 см меньше предельного минимального значения, определенного законодательно.
Тем не менее, несмотря на все усилия, компенсировать падение уровня Байкала вряд ли получится быстро, отметили в Росводресурсах. По оценке ведомства, сбрасывать меньше воды из водохранилищ Ангарско-Енисейский каскада сейчас нельзя, так как это понизит уровень Ангары, к которому привязана промышленность и водозаборы городов, расположенных на реке.
- В условиях сохраняющегося маловодья на озере Байкал и в реке Ангара все гидроузлы Ангарского каскада с 2017 года работают с минимальными санитарными расходами. Был выведен тот минимум, при котором [города] будут обеспечены стабильно водой: 1300 кубометров в секунду в летний период, и 1250 кубометров в секунду в осенне-зимний период [при условии, что Ангара будет замерзшей], - сказал Никаноров.
Байкал после таяния снега может недополучить 30% воды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гастроли учреждения в соседнем регионе стали доброй традицией
Иркутянам расскажут о качестве товаров и юридических правах
Сегодня талантливому убитому спортсмену исполнился бы 21 год
Это первый подобный санаторий в Иркутской области
В республике она поставит программу «Девять ветвей»
17 марта в галерее Виктора Бронштейна состоится творческий вечер известного бурятского поэта Баира Дугарова
Евдокия Севостьяновна Коробейникова и Евдокия Федоровна Семёнова, жительницы города Усть-Илимска, родились в один день и в один год – 14 марта 1918 года
Жители региона ознакомятся со справочниками, сборниками разных документов
Медучреждение не имело права работать по профилю «дерматовенерология»
Одним из главных героев фильма, за судьбу которого пришлось переживать учёным и зрителям, стал ирбис Димка
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Он скончался на 76-ом году жизни
Аварию устраняли четыре часа
В Улан-Удэ пройдёт акция «Улыбнись своему здоровью!»
Средства на проведение конкурса предусмотрены в бюджете до 2020 года