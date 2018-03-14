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Байкал после таяния снега может недополучить 30% воды

Байкал после таяния снега может недополучить 30% воды
Общество, 
При этом, по оценкам Росводресурсов, последние данные из Бурятии дают надежду на более оптимистичный прогноз

Байкал после таяния снегов, по предварительным прогнозам, может недополучить 30% воды. Об этом сообщил врио руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, передаёт ТАСС.

- В Сибири приток воды в Красноярское, Колымское, Зейское водохранилища ожидается от 45% больше нормы. На 30% меньше воды притечёт в озеро Байкал, - сказал Никаноров.

При этом, по его словам, последние данные из Бурятии дают надежду, что этот предварительный прогноз может быть скорректирован на более оптимистичный.

- Я сегодня от коллег из Бурятии получил информацию, что в районе Селенги в последние дни образовались большие снегозапасы. Это хорошо. Я надеюсь, что это каким-то образом исправит ситуацию, - сказал Никаноров.

Снегозапасы в бассейне озера оцениваются в 130% от нормы, что на 15% больше, чем в прошлом году в этот же период. Уровень самого озера на 10 марта был 455,79 м по тихоокеанской отметке, то есть примерно на 20 см меньше предельного минимального значения, определенного законодательно.

Тем не менее, несмотря на все усилия, компенсировать падение уровня Байкала вряд ли получится быстро, отметили в Росводресурсах. По оценке ведомства, сбрасывать меньше воды из водохранилищ Ангарско-Енисейский каскада сейчас нельзя, так как это понизит уровень Ангары, к которому привязана промышленность и водозаборы городов, расположенных на реке.

- В условиях сохраняющегося маловодья на озере Байкал и в реке Ангара все гидроузлы Ангарского каскада с 2017 года работают с минимальными санитарными расходами. Был выведен тот минимум, при котором [города] будут обеспечены стабильно водой: 1300 кубометров в секунду в летний период, и 1250 кубометров в секунду в осенне-зимний период [при условии, что Ангара будет замерзшей], - сказал Никаноров.


Байкал уровень воды
 
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