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Сиротам Бурятии показали химическое шоу

Сиротам Бурятии показали химическое шоу
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
Дети смогли поучаствовать в проведении опытов

Делегация Национального банка Бурятия навестила ребят социального центра «Добрый» для проведения занятий по финансовой грамотности.

А чтобы разнообразить встречи с ребятами, профсоюз банка дарит им познавательные подарки, например: химическое шоу «Безумный профессор». Во время шоу каждый из детей принял активное участие в проведении химических опытов вместе с профессиональным актёром.

Профсоюзный комитет банка на протяжении четырёх лет является шефом центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый». Сотрудники банка обучают ребят навыкам планирования личного бюджета, рассказывают об ответственности за свои деньги и возможные финансовые риски, которые их могут ждать в будущем при управлении своими доходами и расходами, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
 
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