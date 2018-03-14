Для постановки любого объекта недвижимости на кадастровый учёт (будь то дача, гараж, коттедж или квартира) необходимы соответствующие документы, а именно - технический и межевой план, а при ликвидации объекта - акт обследования
В этом случае не обойтись без кадастрового инженера, задача которого - подготовить необходимые документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе. От качества работы специалиста зависят не только сроки постановки на учет, но и корректность в установлении границ объекта.
Управление Росреестра по Бурятии рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора. В помощь гражданам Росреестр на своём сайте: http://rosreestr.ru/ открыл сервис «Реестр кадастровых инженеров». Кроме контактных данных кадастрового инженера, здесь также содержатся сведения о членстве в саморегулируемых организациях, о результатах профессиональной деятельности, в том числе о количестве ошибок, допущенных кадастровым инженером, отказах в осуществлении кадастрового учета.Возможности сервиса позволяют осуществлять поиск по заданным критериям, например, по фамилии, номеру аттестата, региону и многим другим.
По состоянию на сегодняшний день в едином реестре содержатся сведения о почти сорока тысячах кадастровых инженерах.
Государственный реестр кадастровых инженеров дает возможность оценить качество работы кадастрового инженера и сделать правильный выбор, сообщили в управлении Росреестра.
Жителям Бурятии напомнили, как выбрать кадастрового инженера
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