В Улан-Удэ пройдёт вечер джаза «Любимый Гершвин»



В последние годы на российской джазовой сцене появилось достаточно много талантливых вокалистов. Но певиц, исполняющих джазовую классику на высоком уровне, умеющих передать подлинное звучание и дух джазового мейнстрима, по-прежнему единицы, отмечает пресс-служба Бурятской филармонии.



Анастасия Лютова - молодая джазовая исполнительница, за короткий срок получившая признание музыкантов и расположение публики. Наиболее сильное влияние на её исполнительскую манеру оказали Анита О’Дэй, Мел Торме, Элла Фитцджеральд, Эбби Линкольн, Кармен МакРэй, Джон Хендрикс. В марте 2016 года Настя собрала свой первый ансамбль, в состав которого вошли известные российские музыканты: Сергей Баулин (тенор-саксофон), Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Павел Тимофеев (ударные).



Квинтет Анастасии Лютовой становился гостем таких известных джазовых фестивалей как: «Очарование джаза» Анатолия Кролла (2017 год), Jazz Voices (2016 год), «Джаз в саду Эрмитаж» (2017 год), «Джаз на Москве-реке».



Сейчас музыкантов можно услышать на лучших музыкальных площадках Москвы. Анастасия Лютова отдает предпочтение джазовому мейнстриму. Её репертуар составляют хиты американской музыки 30-50х годов и менее известные широкой публике джазовые стандарты. Точное стилистическое соответствие, душевное и искреннее исполнение вызывают восторг и восхищение не только опытных любителей джаза, но и неискушённых слушателей.



Концерт пройдёт в Улан-Удэ 7 апреля в 18.30.



