В Иркутской области снизился уровень безработицы

При этом увеличился спрос на рабочую силу



В Иркутской области на протяжении трёх лет отмечается снижение уровня зарегистрированной безработицы. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.



Она отметила, что в Иркутской области относительно начала года увеличился спрос на рабочую силу, на рынке труда количество вакантных должностей на 1 марта достигает 40,9 тысяч единиц, что на 13,9% больше, чем на начало текущего года. На одного гражданина, состоящего на учёте в органах занятости, приходится более двух свободных вакансий.



– По данным на 1 марта, уровень регистрируемой безработицы составил 1,1%, что идентично уровню на начало 2018 года и на 0,3 п.п. меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Численность зарегистрированных безработных – 13,3 тыс. человек, что на 21,8% ниже численности в аналогичном периоде 2017 года. Эти данные – результат действия реализуемых в регионе мероприятий, направленных на содействие занятости населения, – рассказала министр.



В министерстве отмечают, что за январь и февраль в органы занятости в целях поиска подходящей работы обратилось 10,3 тысячи граждан. В прошлом году в этот период в поисках работы в органы занятости обратилось на 16,3% граждан больше.



Наталья Воронцова подчеркнула, что на текущий год перед министерством поставлены задачи, направленные на повышение доступности, эффективности и качества предоставления услуг населению Иркутской области в сфере содействия занятости и повышения уровня трудоустройства обращающихся граждан, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

