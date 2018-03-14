В Москве пройдут концерты театра «Байкал»

Жители столицы России смогут посмотреть представления бурятского театра 19 и 20 марта
Театр «Байкал» представит зрителям концерт «Лучшее», в который войдут избранные номера из трёх проектов: спектакль-стихия «Угайм сулдэ» («Дух предков»), шоу «Блеск Азии» и «Танцуют все!».
Концерты прославленного коллектива пройдут 19 (театр «Русская песня») и 20 марта (концертный зал отеля «Космос») в Москве. Как сообщают организаторы представлений, билеты можно приобрести только у распространителей.
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