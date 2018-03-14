Ученики встретятся с бизнесменами и подготовят собственные проекты
В министерстве образования Иркутской области прошло торжественное подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии министерства образования Иркутской области, Иркутской региональной ассоциацией работодателей «Партнёрство Товаропроизводителей и Предпринимателей» и ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по реализации областного проекта «Личность предпринимателя. Истории успеха».
В рамках проекта в городах и районах Иркутской области для школьников планируется проведение «Дней предпринимателя», в преддверии которых будут организованы встречи учащихся с успешными предпринимателями, руководителями, внёсшими значительный вклад в развитие не только города, региона, но и экономики России в целом.
По итогам этих мероприятий студенты будут выполнять исследовательские работы, которые представят на «Дне предпринимателя» в рамках конкурса «Наш земляк - успешный предприниматель». Также на базе БГУ будут проводиться олимпиады и конкурсы предпринимательской направленности.
Для координации действий в ходе реализации проекта создана рабочая группа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Для школьников Иркутской области проведут «Дни предпринимателя»
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