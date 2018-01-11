На Байкале во льду вырежут пожелания людей со всего света

«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда



В этот раз библиотека будет выполнена в форме логарифмической спирали. Это особый вид спирали, часто встречающийся в природе: раковины улиток, рога животных, растения, даже Солнечная система и многие галактики в космосе имеют эту форму. Предполагается, что вырезанные в ледяных книгах мечты будут «двигаться» к центру спирали, где будет разжигаться огонь, символизирующий вечный свет.



В настоящий момент идет работа по созданию стен из прозрачного байкальского льда, на которых будут вырезаны заветные желания людей со всего света, сообщает МАСТС.

