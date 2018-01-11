 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

Популярное

На Байкале во льду вырежут пожелания людей со всего света

Общество,  11.01.2018 19:41
«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда

В этот раз библиотека будет выполнена в форме логарифмической спирали. Это особый вид спирали, часто встречающийся в природе: раковины улиток, рога животных, растения, даже Солнечная система и многие галактики в космосе имеют эту форму. Предполагается, что вырезанные в ледяных книгах мечты будут «двигаться» к центру спирали, где будет разжигаться огонь, символизирующий вечный свет.

В настоящий момент идет работа по созданию стен из прозрачного байкальского льда, на которых будут вырезаны заветные желания людей со всего света, сообщает МАСТС.
Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале во льду вырежут пожелания людей со всего света
Общество, 11.01.2018
«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда
В Бурятии военные потренировались перехватывать управление дронами противника
Общество, 11.01.2018
В Бурятии проведена первая в году тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы ВВО
В Нижнем Новгороде выступит «Дед Мороз» из Бурятии
Общество, 11.01.2018
Первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год» состоится в Нижнем Новгороде12 января
Циклон «Элеонор» не дошёл до Бурятии
Общество, 11.01.2018
В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер
В Иркутске реставрируют две редкие иконы
Общество, 11.01.2018
В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик
В России стали меньше сажать картошку
Общество, 11.01.2018
За 10 лет численность хозяйств стала меньше на 1,5 миллиона
Тысячу пассажиров перевёз новый поезд Иркутск — Улан-Батор
Общество, 11.01.2018
Число пассажиров в направлении Улан-Батор — Иркутск за первый месяц курсирования состава в 1,5 раза превысило число людей, ехавших в обратном направлении
250 дворов в Иркутске очистили от снега
Общество, 11.01.2018
Ежедневно на уборке занято около 300 дворников и 30 единиц техники
В Улан-Удэ резко повысилось загрязнение воздуха
В Улан-Удэ резко повысилось загрязнение воздуха
Общество, 11.01.2018
Оно сохранится в ближайшие сутки
Жители Бурятии не заплатили 170 миллионов налогов
Общество, 11.01.2018
В бюджет перечислено 866,7 миллиона рублей налогов
Иркутские орнитологи собирают деньги на изучение водных птиц на Байкале
Общество, 11.01.2018
Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере
Три лучших проекта новой набережной в Улан-Удэ получат призы
Три лучших проекта новой набережной в Улан-Удэ получат призы
Общество, 11.01.2018
«Самой набережной не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба», - заявили сегодня в мэрии
Дамдинцурунов: В спортивных федерациях нет менеджмента и работы с меценатами
Дамдинцурунов: В спортивных федерациях нет менеджмента и работы с меценатами
Общество, 11.01.2018
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об основных проблемах развития спорта в республике
В Улан-Удэ дошколята разукрасили «Светика» и «Непогоду»
В Улан-Удэ дошколята разукрасили «Светика» и «Непогоду»
Общество, 11.01.2018
Ребятишкам рассказали, как вести себя на дороге в непогоду

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^