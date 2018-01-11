В России стали меньше сажать картошку

За 10 лет численность хозяйств стала меньше на 1,5 миллиона



За последние 10 лет площадь грядок под картофель сократилась в 1,7 раза, численность хозяйств стала тоже меньше на 1,5 миллиона с 20,2 до 18,7 миллиона единиц. Такие данные привела Счётная палата, передаёт «РГ».



Те же, кто продолжает сажать картошку, не всегда довольны посевным материалом. И пока не урегулированы вопросы по ведению статистического учёта семенного и посадочного материала по основным видам плодовоовощной продукции. Есть также замечания по ведению статистики числа мощностей, по её хранению и переработке.



Многие старые хранилища овощей используются не по назначению. В целом в России недостаточно развита инфраструктура для современного хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции. Дефицит составляет 3 миллиона 359 тысяч тонн, в том числе: картофелехранилищ - порядка 1 миллион 170 тысяч тонн, овощехранилищ - 1 миллион 919 тысяч тонн, плодохранилищ - 270 тысяч тонн.



И при строительстве овоще- и фруктохранилищ используется в основном импортное технологическое оборудование. По данным Минпромторга России, только два завода выпускают аналоги машин для очистки и мойки овощей и ленточных погрузчиков для заполнения хранилища картофелем, луком, морковью.

