Тысячу пассажиров перевёз новый поезд Иркутск — Улан-Батор

Число пассажиров в направлении Улан-Батор — Иркутск за первый месяц курсирования состава в 1,5 раза превысило число людей, ехавших в обратном направлении



За первый месяц с начала курсирования пассажирского поезда № 305/306 сообщением Иркутск — Улан-Батор пассажиры приобрели более 1000 проездных документов. По данным специалистов Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»), поездки в купейных вагонах предпочитает большинство пассажиров — 970 человек. Ещё 60 пассажиров выбрали для путешествия места в вагонах высокой комфортности.



Продажи проездных документов на поезда международного сообщения начинаются за 60 суток до начала поездки. Таким образом, сейчас пассажиры могут спланировать свои путешествия поездом «Иркутск — Улан-Батор» до середины марта, а также воспользоваться скидками, которые действуют в зависимости от даты поездки и могут значительно снизить стоимость билетов, сообщает пресс-служба ВСЖД.

