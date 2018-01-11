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250 дворов в Иркутске очистили от снега
Общество, 11.01.2018 17:40
Ежедневно на уборке занято около 300 дворников и 30 единиц техники
250 придомовых территорий многоквартирных жилых домов Октябрьского округа Иркутска очищено от снега. Всего в округе почти 500 таких территорий, ежедневно здесь работает около 300 дворников и более 30 единиц техники. Об сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.
- В первую очередь ведётся очистка подъездных путей к детским садам, школам, лечебным учреждениям, затем прилегающих улиц второй категории. Дворовые территории содержат управляющие компании, ТСЖ, ТСК. Объём выполняемых работ определяют сами жители многоквартирных домов, - отметил глава округа.
Владимир Преловский также подчеркнул, что сотрудники комитета ведут ежедневный мониторинг уборки дворов. Контролируется очистка от снега придомовых территорий, крыш и козырьков подъездов, а также его вывоз. На территории округа действует более 60 управляющих компаний, а также более 20 ТСЖ и ТСК.
Большинство компаний выполняет необходимый объем работ в установленные сроки. Около десяти – игнорируют требования администрации содержать дворы жилых домов на должном уровне. К ним применяются штрафные санкции. В соответствии с правилами благоустройства Иркутска предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 50 тыс. рублей.
Глава округа также напомнил, что в случаях некачественной уборки придомовой территории жители могут обратиться в управляющую компанию, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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