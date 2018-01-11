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Дамдинцурунов: В спортивных федерациях нет менеджмента и работы с меценатами
Общество, 11.01.2018 17:04 Фото:
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об основных проблемах развития спорта в республике
Среди серьёзных недочётов он выделил отсутствие менеджмента в федерациях и не умение работать с меценатами и спонсорами.
- Мне понадобится как минимум полгода, чтобы вникнуть глубоко во все проблемы, которые есть в министерстве спорта. На первый взгляд могу сказать, что есть трудности и большой потенциал, как в спорте, так и в молодёжных проектах. Без поддержки энтузиастов и органов исполнительной власти в наше время не возможно что-то сделать. Например, я могу выделить бокс, где взаимодействие министерства спорта и частных предпринимателей показывает за несколько лет очень хорошие результаты,- рассказал на пресс-конференции Вячеслав Дамдинцурунов.
Сложная ситуация сложилась в опорных видах спорта и в частности – спортивной борьбе. Это произошло из-за неэффективно организованной работы самой федерации, отметил Дамдинцурунов.
При этом глава республики и федерация спортивной борьбы России поддержали инициативу проведения чемпионата России по вольной борьбе в 2020 году, который может дать толчок для продвижения спортсменов.
- Мы будем ситуацию в ближайшее время менять. Есть замечательные тренеры, спортсмены, но сама работа очень плохо построена. И те ребята, которые выиграют чемпионат, будут включены в состав сборной команды России для участия в олимпийских играх в Токио. Этот чемпионат даст серьёзный импульс развитию вольной борьбы в нашей республике, - отметил Дамдинцурунов.
Важным вопросом заседания стало создание футбольной команды, что влечёт за собой серьёзные финансовые расходы. Но средств на её содержание у республики нет.
- Часто обращаются с вопросами по игровым видам спорта – это футбол, волейбол, которыми занимается большое количество детей. Однозначно, будем оказывать поддержку, но содержание профессиональной команды, например футбольного клуба - это очень дорогого стоит. У нас всего бюджета минспорта на это может не хватить, - подчеркнул Вячеслав Дамдинцурунов.
Среди ряда проблем также было отмечено отсутствие информатизации в спортивных федерациях. Нет сайтов, где потенциальный инвестор мог бы найти интересующую его информацию. Кроме того в республике не ведётся работа с меценатами и спонсорами.
- Очень много людей, которые готовы помогать. Но качество менеджмента наших федераций страдает - его практически нет. У нас нет в Бурятии большого бизнеса, который мог бы взять на себя содержание клуба, но есть много индивидуальных предпринимателей, которые могут содержать одного игрока – обеспечить ему питание, форму, выезды. На команду я думаю, мы можем найти по одному предпринимателю. Но с ними нужно работать и освещать вклад меценатов, - отметил Дамдинцурунов.
В этом году общий бюджет министерства спорта составил около 700 миллионов рублей. Весомые средства будут выделены на содержание спортивных объектов.
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