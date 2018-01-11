В Иркутске появились библиофилы

Члены союза приглашают всех желающих вступить в организацию



Новое общественное объединение, союз библиофилов, создали в Иркутске, сообщил краевед и историк Алексей Петров.



Председателем союза на учредительном собрании выбрали букиниста Григория Хеноха, членами совета – антиквара Александра Снарского, заместителя директора Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Максима Куделю, историка и краеведа Алексея Петрова и историка Егора Коршунова.



Новое общественное объединение планирует провести аналитические, образовательные, научные и просветительские проекты, посвящённые библиофильству, книжные выставки, мероприятия для популяризации чтения, научно-практические конференции и лектории, издать альманах о книжном деле, описать собрания книг, составить и напечатать библиографии. Члены союза приглашают всех желающих вступить в организацию.



В феврале 2018 года на базе библиотеки имени Молчанова-Сибирского пройдёт первый семинар, посвящённый известным иркутским библиофилам, сообщает «БайкалПост».



У объединения есть группа в социальной сети Facebook, куда могут вступить любители книг и задать все интересующие вопросы председателю и членам совета. https://www.facebook.com/groups/irk.bibliofil/about/

