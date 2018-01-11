Осуждённых иркутянок на Новый год развлекала Верка Сердючка

А для детей заключённых женщин провели утренник



На каждый день новогодних выходных в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области была разработана подробная программа культурно-массовых мероприятий, включающая конкурсы, познавательные лекции и праздничные концерты в исполнении приглашенных творческих коллективов.



В преддверии Нового года в исправительной колонии (ИК) №11 осуждённым женщинам рассказали об истории праздника и интересных традициях, связанных с ним, существующих в разных странах мира. В столовой показывали фильмы, а в клубе – конкурсы на лучшую стенгазету и ёлочную игрушку. Также женщинам показали новая постановка в исполнении творческой группы клуба – мюзикл «Золушка». А вечером 31 декабря прошла дискотека в карнавальных костюмах.



В первые дни года осуждённые соревновались в конкурсах на лучшую новогоднюю песню и стихотворение, учились делать праздничные причёски. А 6 января гостями учреждения стали дети осуждённых, для малышей провели новогодний утренник, а их мамы пообещали как можно быстрее вернуться домой.



В последние дни каникул серия концертов прошла сразу в трёх учреждениях, расположенных в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района, - ИК-11, ИК-40 и КП-44. Иркутский шоумен Александр Чирикин посетил колонии 7 января с программой «Поздравление от Верки Сердючки». Детский ансамбль «Звездочки» посёлка Баяндай выступил перед осужденными с рождественским репертуаром 8 января. В тот же день музыкальные концерты с участием иркутских исполнителей Артема и Екатерины Проскуриных, также известные как ШахFreeZa и Катя Sоль, и бард Виктор Рамусь, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

