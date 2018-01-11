Интернет-конкурс «Гости у моей кормушки» объявили в Бурятии

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило об интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки»



Он проводится с 18 декабря по 16 марта.



Принять участие в конкурсе приглашаются все семьи Бурятии, которые подкармливают птиц на своих кормушках или те, кто только планирует это сделать.



«Размещайте интересные, занимательные или весёлые истории о гостях своей кормушки в социальных сетях: В контакте и Facebook на своей персональной странице. Расскажите, где вы поместили свою зимнюю столовую, и какие птицы на неё прилетают», - говорится в сообщении «Заповедного Подлеморья».



Победители будут награждены дипломами и ценными призами, а самый активный участник, который наиболее ярко расскажет о своей кормушке, получит в подарок планшет.



Положение о конкурсе - http://zapovednoe-podlemorye.ru/news/2351/







