Подследственные подростки в Бурятии написали новогодние письма родным

Чувства ребятам помогли выразить психологи



Сотрудники психологической лаборатории следственного изолятора и Комитета по работе с несовершеннолетними и защите их прав Бурятии провели мероприятие, направленное на воспитание добрых семейных традиций, восстановление и поддержание детско-родительских отношений.



Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые рассказали о своем первом воспоминании празднования Нового года и поздравлении Деда Мороза.



Кроме того, они постарались выразить свои пожелания и мечты на будущее. Ребятам предложили написать праздничные поздравления родным, психологи помогли им выразить свои чувства в поздравлениях на специально приготовленных к этому случаю праздничных открытках. Поздравительные письма были направлены их родственникам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

