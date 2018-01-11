Издан первый сборник колыбельных песен на бурятском

В декабре прошлого года Республиканский центр народного творчества выпустил уникальное издание «Бүүбэй, бүүбэй, бүүбэйхэн» (Баю, баю, баюшки) – нотный сборник колыбельных песен на бурятском языке с СD-диском. В книгу, которая стала первым подобным изданием в республике, включены 20 народных и авторских песен, 10 из них - новые. Авторами и исполнителями этих песен выступили известные композиторы, поэты и артисты Бурятии. - Авторы надеются, что издание станет настоящим подарком для родителей и малышей и будет способствовать популяризации традиции исполнения бурятских колыбельных песен в семьях, которая, как известно, основательно подзабыта в настоящее время, - говорят издатели сборника. Презентация сборника запланирована в дни Сагаалгана, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

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