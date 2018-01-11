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Митрополичий хор представил в Улан-Удэ обновлённую рождественскую программу
Общество, 11.01.2018 13:25 Фото:
В неё вошли русская духовная музыка, обработка народных песен и рождественские колядки
9 января в Бурятской филармонии состоялся концерт Митрополичьего хора Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением регента Бориса Овчинникова. Концерт стал презентацией обновлённой программы «Рождество Христово». В неё вошли русская духовная музыка, обработки народных песен и рождественские колядки, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
- Хоть мы выходим уже третий раз с этим концертом. Я с волнением хочу представить Митрополичий хор с его обновленной праздничной программой. Я надеюсь что вам, как и в прошлые годы, она будет интересна. Во-первых, я по прежнему считаю, что нам необходимо приобщаться к искусству, в т.ч. к церковному и хоровому, которое представляет собой огромный пласт, может быть, даже непознанного. Мы стараемся приобщить вас к этой культуре и самим приобщиться. И общаясь в таком культурном тоне становиться единым целом, - открыл приветственной речью концерт митрополит Савватий и поздравил всех собравшихся в зале филармонии со светлым праздником Рождества.
Митрополичий хор Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением Бориса Овчинникова известен в Улан-Удэ не только среди прихожан Свято-Одигитриевского собора. Хор является традиционным участником Рождественского и Пасхального фестивалей, проводимых филармонией.
Каждое произведение исполненное коллективом встречало бурные и несмолкающие овации в зале, а в момент исполнения «Тропарь Рождеству Христову» даже маленькие дети находившиеся в зале сохраняли тишину и заворожено вслушивались в голоса хора.
- Я хочу поблагодарить министерство культуры, которое уже в очередной раз оказывает всемерную поддержку в организации этого концерта. Хочу поблагодарить руководство Бурятской государственной филармонии и хочу поблагодарить вас за то, что нашли время и возможности придти. И второе что я хочу вам сказать – это пожелать помощи божией в эти праздничные дни. В дни рождественских праздников хочу пожелать вам доброго здоровья, мира и взаимопонимания в ваших семьях, - поблагодарил всех собравшихся митрополит.
Также концерт посетила и министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
- Дорогие друзья, сегодня полный зал и это радует вдвойне. В первый рабочий день и полный зал зрителей – это радует. Спасибо вам большое. Особенно тем, кто пришел с детьми, что вы приобщаете их к искусству. Митрополичий хор это один из талантливейших один из самых ярких и тёплых коллективов республики. И сегодня мы насладимся их песней и музыкой. Я вам, дорогие друзья, желаю, чтобы тот свет, то тепло, что зажглось у нас в душе в эти дни - весь 2018 год это было с нами, - поздравила Соёлма Дагаева.
Байкальский рождественский фестиваль продолжат ещё два концерта - 12 и 17 января. 12 января на сцене филармонии пройдёт вечер «Песни из новогодних фильмов», где на сцене филармонии актёры, журналисты и звёзды бурятской эстрады вместе с группой «Доктор Джаз», исполнят любимые всеми песни из советских новогодних фильмов.
Зрителей приглашают провести вечер в атмосфере советского кино под аромат мандаринов и с бокалом шампанского в руках.
А завершит IX Байкальский рождественский фестиваль, концерт театра народной музыки и танца «Забава» с программой «С песней русской в Рождество». Солисты коллектива и вокальная группа исполнит любимые русские песни в сопровождении концертного русского оркестра «Забайкалье» под руководством Олега Огнева.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на Байкальском рождественском фестивале выступил ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди».
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