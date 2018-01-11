 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

На Центральном стадионе Бурятии установлен рекорд по числу посетителей

10 Января

Популярное

470 молодых семей Иркутской области получат деньги на жильё

Общество,  11.01.2018 11:46
В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза

В бюджете Иркутской области на 2018 год на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жильё» предусмотрено в два раза больше средств по сравнению с прошлым годом. Финансирование составит 100,4 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Для Приангарья, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодёжи. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жильё» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволило привлечь больше средств из федеральной казны. Таким образом, в 2018 году дополнительно 230 семей получат возможность купить или построить жильё, - подчеркнул Сергей Левченко.

Инициатором предложения стало министерство по молодёжной политике региона. Как отметил министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, в 2017 году на реализацию подпрограммы из бюджета Приангарья было направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ – 58,3 млн, из бюджета муниципальных образований Иркутской области – около 85 млн. Всего в этом году по программе будет выдано около 470 сертификатов.

По данным на 1 ноября 2017 года, в подпрограмме участвуют 6646 молодых семей. В 2017 году по программе выдан 241 сертификат на покупку или строительство жилья – 110% к плану, в том числе 16 сертификатов – полностью за счёт муниципалитетов, в 2016 году – 203, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Справка:

Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу.

По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчётной стоимости жилья, если есть дети, и 35%, если детей нет. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3923 молодых семьи.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Митрополичий хор представил в Улан-Удэ обновлённую рождественскую программу
Митрополичий хор представил в Улан-Удэ обновлённую рождественскую программу
Общество, 11.01.2018
В неё вошли русская духовная музыка, обработка народных песен и рождественские колядки
Робот расскажет россиянам о ЗОЖ и донорстве
Общество, 11.01.2018
Виртуальный помощник ответит на вопросы жителей в мессенджерах
Константин Мошковский о снеге на крышах Улан-Удэ: Есть угроза - обязаны ликвидировать
Константин Мошковский о снеге на крышах Улан-Удэ: Есть угроза - обязаны ликвидировать
Общество, 11.01.2018
Администрация Улан-Удэ в режиме онлайн следит за уборкой снега в городе, особенно скопившегося на крышах и потенциально угрожающего жизням горожан
В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)
В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)
Общество, 11.01.2018
Ожидается масштабное отключение
470 молодых семей Иркутской области получат деньги на жильё
Общество, 11.01.2018
В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза
В Улан-Удэ напомнили, при каких температурах отменяются уроки
В Улан-Удэ напомнили, при каких температурах отменяются уроки
Общество, 11.01.2018
При значениях 38 градусов мороза и ниже, занятия отменяются для всех школьников
В муниципальных автобусах Улан-Удэ цена проезда выросла до 20 рублей
В муниципальных автобусах Улан-Удэ цена проезда выросла до 20 рублей
Общество, 11.01.2018
До недавнего времени в автобусах муниципального предприятия по маршрутам № 2, № 37 брали с пассажиров 17 рублей
Баргузинский заповедник отмечает 101 день рождения
Баргузинский заповедник отмечает 101 день рождения
Общество, 11.01.2018
В этот же день празднует день образования и заповедная система всей России
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Общество, 11.01.2018
28 декабря в селе Хужир сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района прошел турнир по хоккею с мячом
Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут увеличить в 5 раз
Общество, 11.01.2018
Максимальные санкции составят до 250 тысяч рублей
Почти 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска
Почти 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска
Общество, 11.01.2018
На уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек
В Улан-Удэ 26 домов, детсад и школа остались без тепла
Общество, 11.01.2018
Жители Октябрьского района на весь день остались без отопления
Москвичи снимут фильм о феномене Итигэлова (видео)
Москвичи снимут фильм о феномене Итигэлова (видео)
Общество, 11.01.2018
Некоммерческая организация «Новый институт культурологии» снимет документальную ленту о жизни Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова
Улан-удэнцев приглашают на встречу с культурологом Кириллом Разлоговым
Общество, 11.01.2018
Он проведёт дискуссию на тему российского буддизма

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^