|
11 Января
10 Января
17:37
Популярное
|
470 молодых семей Иркутской области получат деньги на жильё
Общество, 11.01.2018 11:46
В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза
В бюджете Иркутской области на 2018 год на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жильё» предусмотрено в два раза больше средств по сравнению с прошлым годом. Финансирование составит 100,4 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
- Для Приангарья, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодёжи. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жильё» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволило привлечь больше средств из федеральной казны. Таким образом, в 2018 году дополнительно 230 семей получат возможность купить или построить жильё, - подчеркнул Сергей Левченко.
Инициатором предложения стало министерство по молодёжной политике региона. Как отметил министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, в 2017 году на реализацию подпрограммы из бюджета Приангарья было направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ – 58,3 млн, из бюджета муниципальных образований Иркутской области – около 85 млн. Всего в этом году по программе будет выдано около 470 сертификатов.
По данным на 1 ноября 2017 года, в подпрограмме участвуют 6646 молодых семей. В 2017 году по программе выдан 241 сертификат на покупку или строительство жилья – 110% к плану, в том числе 16 сертификатов – полностью за счёт муниципалитетов, в 2016 году – 203, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Справка:
Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу.
По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчётной стоимости жилья, если есть дети, и 35%, если детей нет. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3923 молодых семьи.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В неё вошли русская духовная музыка, обработка народных песен и рождественские колядки
Виртуальный помощник ответит на вопросы жителей в мессенджерах
Законопроект уже внесён в Госдуму
Администрация Улан-Удэ в режиме онлайн следит за уборкой снега в городе, особенно скопившегося на крышах и потенциально угрожающего жизням горожан
Ожидается масштабное отключение
В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза
При значениях 38 градусов мороза и ниже, занятия отменяются для всех школьников
До недавнего времени в автобусах муниципального предприятия по маршрутам № 2, № 37 брали с пассажиров 17 рублей
В этот же день празднует день образования и заповедная система всей России
28 декабря в селе Хужир сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района прошел турнир по хоккею с мячом
Максимальные санкции составят до 250 тысяч рублей
На уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек
Жители Октябрьского района на весь день остались без отопления
Некоммерческая организация «Новый институт культурологии» снимет документальную ленту о жизни Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова
Он проведёт дискуссию на тему российского буддизма
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...