470 молодых семей Иркутской области получат деньги на жильё

В 2018 году финансирование программы «Молодым семьям – доступное жильё» в области увеличено в два раза



В бюджете Иркутской области на 2018 год на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жильё» предусмотрено в два раза больше средств по сравнению с прошлым годом. Финансирование составит 100,4 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



- Для Приангарья, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодёжи. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жильё» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволило привлечь больше средств из федеральной казны. Таким образом, в 2018 году дополнительно 230 семей получат возможность купить или построить жильё, - подчеркнул Сергей Левченко.



Инициатором предложения стало министерство по молодёжной политике региона. Как отметил министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, в 2017 году на реализацию подпрограммы из бюджета Приангарья было направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ – 58,3 млн, из бюджета муниципальных образований Иркутской области – около 85 млн. Всего в этом году по программе будет выдано около 470 сертификатов.



По данным на 1 ноября 2017 года, в подпрограмме участвуют 6646 молодых семей. В 2017 году по программе выдан 241 сертификат на покупку или строительство жилья – 110% к плану, в том числе 16 сертификатов – полностью за счёт муниципалитетов, в 2016 году – 203, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Справка:



Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу.



По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчётной стоимости жилья, если есть дети, и 35%, если детей нет. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3923 молодых семьи.

