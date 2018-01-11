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Родственникам хотят разрешить посещать пациентов в реанимации
Общество, 11.01.2018 13:01 Фото:
Законопроект уже внесён в Госдуму
Депутат «Единой России» Николай Герасименко внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации, сообщает РИА Новости.
Автор подчеркивает, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. Доступ к пациентам в большинстве случаев является «жестом доброй воли главного врача», что вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов, сообщает Герасименко.
- Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии, - следует из пояснительной записки к документу.
При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указывается в сопроводительных документах к проекту закона.
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