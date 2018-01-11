Родственникам хотят разрешить посещать пациентов в реанимации

Законопроект уже внесён в Госдуму



Депутат «Единой России» Николай Герасименко внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации, сообщает РИА Новости.



Автор подчеркивает, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. Доступ к пациентам в большинстве случаев является «жестом доброй воли главного врача», что вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов, сообщает Герасименко.



- Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии, - следует из пояснительной записки к документу.



При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указывается в сопроводительных документах к проекту закона.

