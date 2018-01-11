Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут увеличить в 5 раз

Максимальные санкции составят до 250 тысяч рублей



В этом году власти могут ужесточить санкции за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней. Максимальные штрафы планируется увеличить в пять раз - до 250 тыс. рублей. Минфин России готовит соответствующие поправки в КоАП, передают «Известия».



По мнению министерства финансов России, нынешний размер штрафа является недостаточным для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. Доля теневого сектора на ювелирном рынке оценивается в 58%.



На данный момент штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 15 тыс. рублей.



Документ с внесёнными поправками будет передан на рассмотрение правительства после того, как пройдёт оценку регулирующего воздействия. Как считают в министерстве, нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.



В настоящее время в Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ зарегистрированы примерно 42 тыс. организацией, которые работают с драгоценными металлами и камнями, однако в налоговых органах зарегистрированы лишь 916 тыс. компаний.

