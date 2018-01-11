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Почти 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска
Общество, 11.01.2018 10:34
На уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек
Около 45 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска с начала 2018 года. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова. В декабре 2017 года коммунальными службами города вывезено около 100 тыс. тонн снега, что почти в три раза больше аналогичного периода 2016 года.
– Эта зима для коммунальных служб города выдалась очень напряжённой. Идут обильные осадки. Только в декабре снега выпало больше трёхмесячной нормы. Конечно, это потребовало определённых усилий со стороны дорожных служб и пересмотра организации работ, усиления техникой и людьми. Если раньше ежедневно на снегоотвал приходило около 300 машин, то сейчас в определённые дни эта цифра достигает тысячи. Работа дорожных служб идёт в круглосуточном режиме, – подчеркнула Елена Фёдорова.
По словам заммэра, на уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек. В первую очередь очищаются магистральные улицы города, затем второстепенные.
Единая диспетчерская служба города принимает заявки от жителей по телефону 520-112, ежедневно поступает около 20 звонков. В основном они касаются уборки межквартальных проездов и внутридворовых территорий. Эти вопросы будут рассмотрены на совещании с руководителями управляющих компаний и частных предприятий на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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