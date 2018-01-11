В Улан-Удэ 26 домов, детсад и школа остались без тепла

Накануне в 10 утра на проспекте Строителей из-за утечки на трубопроводе без отопления остались 26 жилых домов, детский сад «Калинка» и школа №49.

В «Калинке» тепло появилось в 23:15. Рабочие устранили утечку, заменили участок обратного трубопровода диаметром 80 мм., сообщается в оперативной сводке по городу.

В 21:40 жильцам восстановили теплоснабжение. За это время коммунальщики заварили свищ диаметром 219 мм.

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