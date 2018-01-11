Улан-удэнцев приглашают на встречу с культурологом Кириллом Разлоговым

Он проведёт дискуссию на тему российского буддизма



12 января пройдёт встреча с молодёжью и презентация проекта «Исследование традиционного российского буддизма как фактора гармоничного взаимодействия различных этносов и культур России на материале жизни, деятельности и наследия Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова». В заседании примет участие президент Нового института культурологии Кирилл Разлогов.



Собрание пройдёт в рамках подготовки аналитического доклада и документального фильма о феномене Хамбо ламы Этигэлова, реализуемый совместно с Буддийской традиционной Сангхой России.



На встречу приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, студенты вузов и ссузов. Начало дискуссии запланировано на 15:00 в зале заседаний Национальной библиотеки, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

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