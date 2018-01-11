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Больница Бурятии включена в международный проект
Общество, 11.01.2018 08:25
Республиканская клиническая больница имени Семашко находится в числе девяти стационаров России, принявших участие в проекте GLOBAL PPS 2017
Глобальное исследование одномоментной распространенности потребления антимикробных препаратов и резистентности (GLOBAL PPS 2017) является амбициозным проектом, финансируемый BioMerieux, который был разработан на основе трех исследований PPS, проведенных европейским проектом по надзору за антимикробными препаратами (ESAC) в течении 2006-2009 года. Первое исследование ESAC PPS стартовало c 20 госпиталей из 20 европейских стран, в то время как к концу исследования участвовали свыше 200 госпиталей из 25 европейских стран, сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко в Улан-Удэ.
Цель исследования – изучить и проанализировать практику использования системных антимикробных препаратов в многопрофильных стационарах различных стран и континентов. В России этот проект впервые проводился 2015 году, второй этап стартовал в августе 2017 г. В нем приняли участие 9 стационаров из разных городов России: Областная клиническая больница в Омске, Краевая клиническая больница №2 в Москве, Городская клиническая больница № 15 имени Филатова в Москве, Областная клиническая больница в Томске, РКБ имени Семашко в Улан Удэ, Областная клиническая больница в Смоленске, Федеральный центр травматологии ортопедии и эндопротезирования в Москве, Городская клиническая больница имени Виноградова в Москве. Проект стартовал под эгидой Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), президент Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Р.С.Козлов.
Дизайн исследования предусматривал оценку частоты применения, структуры, показаний и обоснованности назначения АМП в различных отделениях стационара на момент проведения исследования. Координатором проекта в РКБ имени Семашко стала врач клинический фармаколог Шегимова Вера Дандоповна.
- Все данные, которые мы получили из 29 клинических отделений нашей больницы, я передала в Смоленск и уже получила обратную связь в виде отчёта по нашей больнице. Его результаты будут доложены на одной из врачебных конференций в январе 2018 года. Не без гордости могу сообщить, что эти данные будут опубликованы в российских и международных отчётах, а материалы будут храниться в университетском госпитале города Антверпена (Бельгия). Наши коллеги - врачи бактериологи, урологи также участвуют в различных российских проектах, результаты которых, безусловно, принесут неоценимую пользу как для самих участников в виде повышения их профессиональной компетентности, так и для качественного оказания медицинской помощи пациентам – нашей главной задачи, - рассказала Вера Дандоповна.
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