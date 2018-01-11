Бурятская лыжница Алиса Жамбалова может поехать на зимнюю Олимпиаду-2018









Бурятская спортсменка Алиса Жамбалова попала в топ-20 сильнейших лыжниц мира, что даёт ей право на включение в олимпийскую сборную России.Как сообщал «Байкал-Daily», 31 декабря в горах Швейцарии прошла гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2018. Для Алисы Жамбаловой выступление стало одним из лучших в карьере, она заняла 20-е место. В общем зачёте Алиса Жамбалова находится на 27 месте. Выше её находятся две сокомандницы - на 22-м Анастасия Седова, на пятом - Наталья Непряева.- Алиса достигла очень хорошего для молодой спортсменки результата – попала в первую 20-ку на Кубке мира. Она доказало своё право стать членом олимпийской борной на играх в Пхёнчхане, - говорит Баир Доржиев, президент федерации лыжного спорта Бурятии.Саян Жамбалов, тренер Алисы и её отец, также утверждает, что, несмотря на то, что спортсменка не успела попасть на первый этап кубка мира в Финляндию, она набрала достаточное количество очков для включения в олимпийскую сборную.- Список уже согласован в Минспорта. Осталось только ждать решения Международного олимпийского комитета. Уверен, что ни по Алисе, ни по другим нашим лыжникам вопросов возникнуть не должно - они все молодые, без допинговой истории, - сказал Саян Жамбалов.Сейчас Алиса Жамбалова находится в Москве, откуда через две недели вылетит в Южно-Сахалинск, где сборная России начнёт подготовку к Олимпийским играм.Алиса Жамбалова – мастер спорта международного класса. По итогам 2017 года названа лучшей спортсменкой сборной России. Стабильно входит в основную сборную страны. В 2017 году на чемпионате России она завоевала серебряную (скиатлон на 15 км) и бронзовую медали (марафон на 30 км). В прошлом сезоне вошла в пятёрку лучших лыжниц этапа Кубка мира.Сборная России будет допущена к участию в Играх-2018, но без российского флага и гимна. Атлеты получат статус – «Спортсмены-олимпийцы из России». В играх смогут принять участие лишь те отечественные спортсмены, которые не имеют допинговой истории. Решение о том, кто поедет на Олимпиаду, специальная комиссия МОК примет до 28 января, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.Читайте также: