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На Байкале продолжается процесс ледообразования
Общество, 10.01.2018 19:34
Интересные особенности погодных условий наблюдаются на Байкале в зимнее время
В холодное полугодие над более теплым, чем суша, Байкалом формируется локальная область низкого давления. Это можно было проследить 2–6 января 2018 года, когда над югом Восточной Сибири установился обширный азиатский антициклон с давлением в центре 1065 гПа, над Байкалом в это время сформировалась область пониженного давления.
Такая синоптическая ситуация обычно отражается на температурном фоне. Температура воздуха на Байкале выше на 8–10 градусов чем на континентальной части. Это можно посмотреть на примере южной части Байкала. В то время как в Иркутске стояла морозная погода и температура воздуха воздуха в ночные часы опускалась до минус 28 градусов, а в дневные составляла −18...−20 градусов, в это же время в на юге озера в поселке Култук температура воздуха ночью составляла −15...−18 градусов, днем −9...−13.
На Байкале в первые дни нового года было ощутимо теплее, чем в городе Иркутске. Погода была малооблачной и безветренной. Ближайшее расстояние от города Иркутска до озера Байкал в районе Листвянки составляет 70 км, до Култука — 100 км.
В утренние часы над озером наблюдается парение моря, возникающее над теплой поверхностью Байкала, не покрытой льдом. В это время температура воздуха уже отрицательная, а температура воды положительная.
Сейчас на озере Байкал идет процесс ледообразования. В южной части Байкал ещё не замерз. В прошлом году это произошло в двадцатых числах января.
В четверг, 11 января, на юге озера сохранится еще теплая погода, с дневной температурой воздуха −4...−9 градусов, по северу озера до минус 19 градусов, В ночные часы температура воздуха будет составлять −10...−15 градусов, на севере −18...−23 градуса. В последующие дня погода изменится — пройдет небольшой снег, будет усиливаться ветер до 18 м/с и начнется постепенное похолодание, сообщает «Гисметео».
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