 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

10 Января

Популярное

На Байкале продолжается процесс ледообразования

Общество,  10.01.2018 19:34
Интересные особенности погодных условий наблюдаются на Байкале в зимнее время

В холодное полугодие над более теплым, чем суша, Байкалом формируется локальная область низкого давления. Это можно было проследить 2–6 января 2018 года, когда над югом Восточной Сибири установился обширный азиатский антициклон с давлением в центре 1065 гПа, над Байкалом в это время сформировалась область пониженного давления.

Такая синоптическая ситуация обычно отражается на температурном фоне. Температура воздуха на Байкале выше на 8–10 градусов чем на континентальной части. Это можно посмотреть на примере южной части Байкала. В то время как в Иркутске стояла морозная погода и температура воздуха воздуха в ночные часы опускалась до минус 28 градусов, а в дневные составляла −18...−20 градусов, в это же время в на юге озера в поселке Култук температура воздуха ночью составляла −15...−18 градусов, днем −9...−13.

На Байкале в первые дни нового года было ощутимо теплее, чем в городе Иркутске. Погода была малооблачной и безветренной. Ближайшее расстояние от города Иркутска до озера Байкал в районе Листвянки составляет 70 км, до Култука — 100 км.

В утренние часы над озером наблюдается парение моря, возникающее над теплой поверхностью Байкала, не покрытой льдом. В это время температура воздуха уже отрицательная, а температура воды положительная.

Сейчас на озере Байкал идет процесс ледообразования. В южной части Байкал ещё не замерз. В прошлом году это произошло в двадцатых числах января.

В четверг, 11 января, на юге озера сохранится еще теплая погода, с дневной температурой воздуха −4...−9 градусов, по северу озера до минус 19 градусов, В ночные часы температура воздуха будет составлять −10...−15 градусов, на севере −18...−23 градуса. В последующие дня погода изменится — пройдет небольшой снег, будет усиливаться ветер до 18 м/с и начнется постепенное похолодание, сообщает «Гисметео».
лед Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

1500 многодетных семей Улан-Удэ лишились льгот на питание
Общество, 10.01.2018
В Улан-Удэ полторы тысячи многодетных семей лишились льготы на горячее питание в школах. В мэрии решили, что кормить всех учащихся для городского бюджета накладно и разделили многодетные семьи на богатых и бедных, предоставив льготы только малоимущим
На Байкале продолжается процесс ледообразования
Общество, 10.01.2018
Интересные особенности погодных условий наблюдаются на Байкале в зимнее время
ВСЖД предоставит разные скидки для жителей Иркутской области и Бурятии
Общество, 10.01.2018
Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте на весь период 2018 года в Иркутской области и Бурятии будут предоставляться льготы некоторым категориям пассажиров
За сутки из Улан-Удэ вывезено почти 2,5 тыс. кубометров снега
Общество, 10.01.2018
Уборка производилась в трёх районах города
Каждый третий россиян готов полностью перейти на онлайн-издания
Общество, 10.01.2018
Среди пользователей электронных медиа молодёжь и жители мегаполисов
Иркутские учёные создают новые компоненты для дорог Улан-Батора
Общество, 10.01.2018
Их задача – получение новых материалов, служащих компонентами асфальтобетона, который планируется использовать на автомобильных дорогах
В Окинском районе Бурятии простились с последним ветераном Великой Отечественной
В Окинском районе Бурятии простились с последним ветераном Великой Отечественной
Общество, 10.01.2018
31 декабря на 91-м году жизни ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Окинского района Наханцаков Доржо Цыреторович
«Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии
«Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии
Общество, 10.01.2018
XV Международный фестиваль зимних игр «Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии в конце зимы
В Бурятии дети из центра «Добрый» получили новогодние подарки
Общество, 10.01.2018
Дети написали письма Деду Морозу и получили к празднику долгожданные презенты
На трассе в Бурятии установили светодиодное информационное табло
На трассе в Бурятии установили светодиодное информационное табло
Общество, 10.01.2018
Такое же появилось на Култукском тракте в Иркутской области
Жители Кяхты побывали в рождественском турне
Жители Кяхты побывали в рождественском турне
Общество, 10.01.2018
Около 100 жителей города Кяхта побывали в рождественском турне вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
Более 100 иркутян участвовало в новогодних спортивных мероприятиях
Общество, 10.01.2018
Прошли турниры по мини-хоккею с мячом и шахматам
Полицейские Бурятии устроили праздник детям в Рождество
Общество, 10.01.2018
В Северо-Байкальском районе сотрудники полиции поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством детей из подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда»

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^