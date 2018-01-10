ВСЖД предоставит разные скидки для жителей Иркутской области и Бурятии

Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте на весь период 2018 года в Иркутской области и Бурятии будут предоставляться льготы некоторым категориям пассажиров



В размере 50% от общей стоимости проезда скидка предоставляется ветеранам труда и труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.



Аналогичная скидка (50%) на территории Бурятии будет предоставляться реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области она составит 100%.



Напомним, льгота предоставляется при предъявлении паспорта или нотариально заверенной его копии, удостоверения, дающего права на льготу, пенсионного удостоверения.



Кроме того, бесплатный билет на проезд в электричках гарантирован на территориях Иркутской области и Республики Бурятия гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг, сообщает пресс-служба ВСЖД.

