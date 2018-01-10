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Каждый третий россиян готов полностью перейти на онлайн-издания
Общество, 10.01.2018 17:49
Среди пользователей электронных медиа молодёжь и жители мегаполисов
Чтение печатной периодики (газеты, журналы) за несколько лет снизилось. Если в 2014 году её читали 77%, то в 2017 году – 55%. Сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет (35%), готов полностью перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в Интернете). Об этом свидетельствуют данные исследования проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В молодёжных возрастных группах (70% среди 18-24-летних, 74% среди 25-34-летних), а также среди москвичей и петербуржцев (58%) доли потребителей электронных медиа преобладают, тогда как среди людей старшего возраста (25% в группе от 60 лет и старше) и жителей сел (43%), напротив, составляют меньшинство.
Вместе с тем электронные версии газет и журналов в качестве источника информации (при выборе между ними и печатными версиями для прочтения интересной статьи) стали выбирать чаще: в 2017 г. – уже 47% опрошенных (с 29% в 2013 г.). Печать, напротив, теряет позиции: её предпочли бы 46% (с 58% соответственно).
Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьёзные изменения.
- Потребление информационных сюжетов неуклонно и планомерно перемещается в каналы цифровых медиа. И если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодёжная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента. Заметна тенденция сокращающегося потребления информации традиционных журналов и газет в интернете. Наши соотечественники все чаще используют поисковики, интеграторы и мессенджеры для ориентации в информационном потоке, - сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.
В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет в количестве 1200 респондентов.
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