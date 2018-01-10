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Иркутские учёные создают новые компоненты для дорог Улан-Батора

Общество,  10.01.2018 17:43
Их задача – получение новых материалов, служащих компонентами асфальтобетона, который планируется использовать на автомобильных дорогах

Совместные исследования ведут на базе НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ учёные университета и специалисты Центра дорожно-транспортного развития Монголии. Их задача – получение новых материалов, служащих компонентами асфальтобетона, который планируется использовать на автомобильных дорогах Улан-Батора.

Напомним, что в середине прошлого года Иркутский государственный университет и Центр дорожно-транспортного развития Монголии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере научного и прикладного сотрудничества. В частности, работа заключается в комплексном изучении нефтяных битумов и разработке нормативных документов для них, разработке требований к минеральным материалам для асфальтобетонов и полимерасфальтобетонов и так далее с учётом условий Монголии.

Сегодня на базе лаборатории полимеризационных процессов и органического синтеза НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ под руководством учёного иркутского университета Романа Житова исследованиями занимаются специалисты исследовательской группы Центра дорожно-транспортного развития Монголии.

– Мы планируем получить полимербитум, который будет работать при монгольских условиях. С его помощью мы достигнем улучшения свойств асфальтобетона, таких как прочность и долговечность, – говорит руководитель монгольской группы Натсагдорж Бямба.

Асфальтобетон – это искусственный строительный материал, применяющийся при строительстве дорог и благоустройстве территорий. Состоит из трех компонентов: камень, вяжущее и минеральный порошок. Полимербитум, который модифицируют монгольские и иркутские специалисты, является тем самым вяжущим.

Отметим, что в прошлом году в Улан-Баторе был уложен экспериментальный участок сверхпрочного асфальтобетона, который приобрёл свои характеристики благодаря разработкам химиков НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ. Однако при его изготовлении использовалось вяжущее, рассчитанное для условий центральной России. Полимербитум же, над которым сегодня работают специалисты, позволит ещё более улучшить свойства асфальтобетона.

– Наша задача – передать коллегам опыт для дальнейшего внедрения в Монголии, научить выбирать составы вяжущих, исследовать, контролировать. Всё это – небольшие нюансы, которые очень важны при промышленном производстве, а это очень актуально, так как в Монголии планируют переходить на такие вяжущие повсеместно. В свою очередь, для нас важно приобретение опыта промышленного производства и возможность исследовать работу битумов в различных климатических условиях, что, соответственно, позволит вывести наши исследования на принципиально новый уровень, – сказал Роман Житов.

Ранее, в рамках заключенного меморандума, в НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ проходил стажировку руководитель центральной лаборатории Центра дорожно-транспортного развития Монголии. После этого и было принято решение о более длительной стажировке монгольских специалистов. Также планируется проведение исследований иркутскими учёными на базе лаборатории в Монголии, сообщает управление информационной политики ИГУ.

– У нас очень длинная история взаимодействия с разными партнёрами из Монголии, но она преимущественно касалась образования. Мы очень надеемся, что партнёрство с различными организациями Монголии выйдет на новый уровень – это не только научные исследования, но и научно-практическое взаимодействие, когда мы будем делать не только фундаментальную науку, но и воплощать теорию предметно, более вещественно, – подчеркнул проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. 
 
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