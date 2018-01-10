Улан-удэнских школьников приглашают на олимпиаду «Байкальская перспектива»

Приглашаются старшеклассники школ города



Ежегодная олимпиада БГУ «Байкальская перспектива» для школ города Улан-Удэ пройдёт 27 января в главном корпусе Бурятского государственного университета на улице Смолина, 24 а. Встреча участников состоится в 14:30 часов в фойе главного корпуса БГУ. Олимпиада начнётся в 15:00 часов.



- Олимпиада - это не только радость интеллектуальных соревнований, но и возможность стать студентом Бурятского государственного университета, - отмечает пресс-служба БГУ.



Участие в олимпиаде свободное и бесплатное. Для участия в ней, необходимо пройти регистрацию на сайте БГУ http://www.bsu.ru/reg/?event=2



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