В Бурятии дети из центра «Добрый» получили новогодние подарки



Кроме того, оказали материальную помощь, подарили ценные презенты ребятам и центру сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Кяхтинскому району, представители Улан-Баторской железной дороги. Одна из коммерческих компаний республики оформила окна комнат для отдыха, детских спален и сцены актового зала учреждения шторами.



Администрация и воспитанники центра выразили искреннюю благодарность участникам акции, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



Ребята центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» написали письма Деду Морозу и получили желанные подарки. Приняли участие в акции и исполнили мечты детей представители администрации района, главы поселений, коллективы школ, профсоюзный комитет 140-й танковой бригады, волонтёры движения «Лучи добра» и другие организации, а также предприниматели и граждане Кяхтинского района.