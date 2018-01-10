На трассе в Бурятии установили светодиодное информационное табло

Такое же появилось на Култукском тракте в Иркутской области



Два светодиодных информационных табло переменной информации установлены на 101-м км в районе села Култук и на 322-м км вблизи примыкания на с. Большая Речка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Табло переменной информации впервые установлены в Бурятии и Иркутской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Эти объекты помогут своевременно предупредить водителей о проведении ремонтных работ на участках, изменениях в организации движения, ограничениях скорости движения, маршрутах объезда мест скопления транспорта и т.д.



Также на объектах придорожного сервиса трех федеральных автодорог транслируются видеоролики о безопасном вождении (Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита; А-333 Култук – Монды - граница с Монголией; А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией).



При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.



