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Жители Кяхты побывали в рождественском турне

Жители Кяхты побывали в рождественском турне
Общество,  10.01.2018 17:01 Фото:правительство Бурятии
Около 100 жителей города Кяхта побывали в рождественском турне вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой

Этот праздник состоялся в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!», который продлится до 10 апреля во всех регионах России.

Рождественские гуляния в Кяхте прошли на общественных территориях, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Под весёлую музыку взрослые и дети водили хороводы вокруг ёлки, танцевали вместе со сказочными персонажами. Дети читали стихи, пели песни Деду Морозу и получали сладкие призы.

В 2017 году в Кяхте обустроили дворы и общественные территории на сумму более 8,5 миллионов рублей. В микрорайонах «Слобода», «Городок» и «Площадка «Ж» возвели детские игровые комплексы, установили скамейки и урны. Благоустроили зону отдыха «У музея», где построили новый фонтан, а также провели реконструкцию фонтана в городском парке.

Всего в ушедшем году в Бурятии в рамках приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 248 дворов, 27 общественных территорий и 4 парка.

- На эти цели в 2017 году направлено более 216 миллионов рублей», - сказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК. - В 2018 году на реализацию проекта предусмотрено порядка 220 миллионов рублей.

Благодаря проекту у жителей Бурятии есть отличная возможность самим решить, какие общественные территории они хотят качественно изменить. Весной 2018 года при выборе проектов реконструкции общественных пространств будет организовано прямое рейтинговое голосование. Оно станет обязательным условием реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
благоустройство
 
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